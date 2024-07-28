Попрядухин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Попрядухин Василий
Мать: Оксана ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Сын: Попрядухин Павел Владимирович
Мать ребёнка: Зыза Александра Захаровна
Рождение ребёнка
21.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зыза Александра Захаровна
Смерть
Неизвестно