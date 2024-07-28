Попрядухин Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попрядухин Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1922 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Попрядухин Василий

Мать: Оксана ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыза Александра Захаровна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Попрядухин Павел Владимирович

Мать ребёнка: Зыза Александра Захаровна

Рождение ребёнка
21.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыза Александра Захаровна

Смерть
Неизвестно

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