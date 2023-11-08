Кузьминов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1946
Сын: Кузьминов Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Кузьминова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
08.05.1955
Сын: Кузьминов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Кузьминова Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Бобруйск, Могилёвская область