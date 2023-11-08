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Кузьминов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская обл., Красносельский р-н
Рождение ребёнка
24.07.1946

Сын: Кузьминов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Кузьминова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
08.05.1955

Сын: Кузьминов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Кузьминова Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьминова Ольга Владимировна

Смерть
Неизвестно
Бобруйск, Могилёвская область
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