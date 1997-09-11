Сулеменко Михаил Семеныч 14.11.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сулеменко Михаил Семеныч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1937

Дата смерти

11.09.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1937

Отец: Сулеменко Семен

Мать: Сулеменко Ганна

Рождение ребёнка
12.10.1973

Дочь: Ивженко-Сулеменко Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Максименко Зинаида Федоровна

Рождение ребёнка
21.10.1980

Дочь: Нурсеитова-Сулеменко Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Максименко Зинаида Федоровна

Смерть
11.09.1997

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