Сулеменко Михаил Семеныч
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1937
Дата смерти11.09.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1937
Отец: Сулеменко Семен
Мать: Сулеменко Ганна
Рождение ребёнка
12.10.1973
Дочь: Ивженко-Сулеменко Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Максименко Зинаида Федоровна
Рождение ребёнка
21.10.1980
Дочь: Нурсеитова-Сулеменко Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Максименко Зинаида Федоровна
Смерть
11.09.1997