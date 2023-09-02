Санджиева (Барванцикова) Мёста Эрендженовна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кару
Отец ребёнка: Санджиев Додон Яматаевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Вера
Отец ребёнка: Санджиев Додон Яматаевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Санджиев Додон Яматаевич
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Санджиев Додон Яматаевич
Рождение ребёнка
24.01.1943
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Санджиев Додон Яматаевич
Рождение ребёнка
28.04.1952
Сын: Данил
Отец ребёнка: Санджиев Додон Яматаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно