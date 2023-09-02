Санджиева (Барванцикова) Мёста Эрендженовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санджиева (Барванцикова) Мёста Эрендженовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1930 г.р.
1936 г.р.
1938 г.р.
1942 г.р.
1943 г.р.
1952 г.р.

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кару

Отец ребёнка: Санджиев Додон Яматаевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Вера

Отец ребёнка: Санджиев Додон Яматаевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Санджиев Додон Яматаевич

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Санджиев Додон Яматаевич

Рождение ребёнка
24.01.1943

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Санджиев Додон Яматаевич

Рождение ребёнка
28.04.1952

Сын: Данил

Отец ребёнка: Санджиев Додон Яматаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санджиев Додон Яматаевич

Смерть
Неизвестно
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