Черномырдин Виктор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черномырдин Виктор Степанович

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Место рождения

Черный Отрог, Саракташский район, Оренбургская область

Дата рождения

09.04.1938

Дата смерти

03.11.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Черный Отрог, Саракташский район, Оренбургская область
Место жительства
С 1938
Черный Отрог, Саракташский район, Оренбургская область
Место жительства
С 1957 по 1960
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Место жительства
По 1957
Орск, город Орск, Оренбургская область
Место жительства
По 1966
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1967 по 1973
Орск, город Орск, Оренбургская область
Место жительства
С 1973 по 1978
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
03.11.2010
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2010
Москва, город федерального значения Москва
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