Черномырдин Виктор Степанович
Место рождения
Дата рождения09.04.1938
Дата смерти03.11.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1938
Место жительства
С 1957 по 1960
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Место жительства
По 1957
Место жительства
По 1966
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1967 по 1973
Место жительства
С 1973 по 1978
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
03.11.2010
Место жительства
По 2010