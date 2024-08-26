Немтинов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немтинов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немтинова (Ломакина) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немтинова ?

Мать ребёнка: Немтинова (Ломакина) Евдокия Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1953

Сын: Немтинов Анатолий

Мать ребёнка: Немтинова (Ломакина) Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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