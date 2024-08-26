Немтинов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немтинова ?
Мать ребёнка: Немтинова (Ломакина) Евдокия Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1953
Сын: Немтинов Анатолий
Мать ребёнка: Немтинова (Ломакина) Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно