Богнер (Bogner) Иоганнес Георг (Joannes Georgius)
Место рожденияКайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1652
Дата смерти02.04.1732
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652
Отец: не указан
Мать: не указана
Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
06.03.1696
Дочь: Богнер Анна Катарина
Мать ребёнка: Мария Магдалена
Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Магдалена
Смерть
02.04.1732
Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция