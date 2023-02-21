Богнер (Bogner) Иоганнес Георг (Joannes Georgius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богнер (Bogner) Иоганнес Георг (Joannes Georgius)

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Место рождения

Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1652

Дата смерти

02.04.1732

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1649 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652

Отец: не указан

Мать: не указана

Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
06.03.1696

Дочь: Богнер Анна Катарина

Мать ребёнка: Мария Магдалена

Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Магдалена

Смерть
02.04.1732
Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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