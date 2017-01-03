Жуков Геннадий
Место рождения
Дата рождения15.03.1952
Дата смерти03.01.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.2017
Причина смерти: Болезнь | продолжительная болезнь, рак
Похороны
Неизвестно
Александровское кладбище