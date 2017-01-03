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Жуков Геннадий

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

15.03.1952

Дата смерти

03.01.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Денис Геннадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.01.2017
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь | продолжительная болезнь, рак
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Александровское кладбище
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