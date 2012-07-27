Бахитов Тагир Юнусович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1928
Дата смерти27.07.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1928
Отец: Бахитов Юнус
Рождение ребёнка
15.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахитова Айнижемаль Ибрагимовна
г. Москва РФ
Рождение ребёнка
08.07.1960
Сын: Бахитов Адельша Тагирович
Мать ребёнка: Бахитова Айнижемаль Ибрагимовна
Смерть
27.07.2012
Бого
Похороны
Неизвестно
Мусульманское кладбище г. Богородицк