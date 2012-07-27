Бахитов Тагир Юнусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахитов Тагир Юнусович

Бахитов Тагир Юнусович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1928

Дата смерти

27.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1928

Отец: Бахитов Юнус

Мать: Бахитова Зэйнэп Аксановна

Рождение ребёнка
15.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахитова Айнижемаль Ибрагимовна

г. Москва РФ
Рождение ребёнка
08.07.1960

Сын: Бахитов Адельша Тагирович

Мать ребёнка: Бахитова Айнижемаль Ибрагимовна

Смерть
27.07.2012
Бого
Похороны
Неизвестно
Мусульманское кладбище г. Богородицк
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close