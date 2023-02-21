Аверкин Василий Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверкин Василий Илларионович

Аверкин Василий Илларионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1902

Дата смерти

После ?.03.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1919

Сын: Аверкин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Аверкина Анастасия Максимовна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Государственный архив Кузбасса (ГАК). Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 369. Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти церкви Всех Святых г. Мариинска. 1918–1920. Л. 7об.-8.
Место жительства
Неизвестно
Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
После ?.03.1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close