Горшенина Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина Виктория Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1979

Отец: не указан

Мать: Федоричева Галина Ивановна

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