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Муру Тойво

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Место рождения

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

20.02.1912

Дата смерти

01.11.1938

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1912

Отец: Муру Абрам Захарович

Мать: Мурова Екатерина Иоановна

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Крещение
04.03.1912
Мартышкино, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Godparents:Михаил Константинович, Андрей Степанович, Вальбурга Захаровна, Мария Петровна | Тюрис / Тюрё, Мартышкино
Смерть
01.11.1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Расстрелян
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