Муру Тойво
Место рождения
Дата рождения20.02.1912
Дата смерти01.11.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1912
Отец: Муру Абрам Захарович
Löytysi / Левдузи
Крещение
04.03.1912
Мартышкино, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Godparents:Михаил Константинович, Андрей Степанович, Вальбурга Захаровна, Мария Петровна | Тюрис / Тюрё, Мартышкино
Смерть
01.11.1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Расстрелян