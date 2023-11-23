Симеон Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Кондратий Семенов
Мать: Наталья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья Семенова
Мать ребёнка: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Семенова
Мать ребёнка: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Анна Герасимова
Смерть
Неизвестно