Симеон Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимеон Кондратьев

Симеон Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кондратий Семенов

Мать: Наталья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Герасимова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья Семенова

Мать ребёнка: Анна Герасимова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Семенова

Мать ребёнка: Анна Герасимова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Анна Герасимова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.