Суворов Прокофий (Прокопий) Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Прокофий (Прокопий) Семёнович

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Место рождения

Петрино, Левочская волость, Боровичский уезд

Дата рождения

1916

Дата смерти

?.04.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрино, Левочская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1949

Дочь: Суворова Вера Прокофьевна

Мать ребёнка: Ведениктова Антонина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведениктова Антонина Павловна

Смерть
?.04.1977
Горка, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
В Великую Отечественную был в плену, Воевал в Финскую войну.
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