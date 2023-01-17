Суворов Прокофий (Прокопий) Семёнович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти?.04.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1949
Дочь: Суворова Вера Прокофьевна
Мать ребёнка: Ведениктова Антонина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1977
Горка, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
В Великую Отечественную был в плену, Воевал в Финскую войну.