Фон Резон Василий Августович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1879
Дата смерти05.06.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Малышева Леонида Васильевна
Мать ребёнка: Фон Резон Леонида Леонидовна
Moscow
Рождение ребёнка
12.08.1914
Дочь: Резон-Черная Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Фон Резон Леонида Леонидовна
Saint Petersburg
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1928