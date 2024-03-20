Фон Резон Василий Августович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФон Резон Василий Августович

Фон Резон Василий Августович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1879

Дата смерти

05.06.1928

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Малышева Леонида Васильевна

Мать ребёнка: Фон Резон Леонида Леонидовна

Moscow
Рождение ребёнка
12.08.1914

Дочь: Резон-Черная Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Фон Резон Леонида Леонидовна

Saint Petersburg
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Резон Леонида Леонидовна

Смерть
05.06.1928
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close