Побегаев Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиОколо 1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Побегаев Ульян Михайлович
Мать ребёнка: Побегаева Мария
Рождение ребёнка
Около 1907
Мать ребёнка: Побегаева Мария
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Побегаева Мария
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Марьина (Побегаева) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Побегаева Мария
Рождение ребёнка
Около 1914
Мать ребёнка: Побегаева Мария
Смерть
Около 1959