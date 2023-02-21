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Мокрушин Иакинф Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 31.07.1907

Дата смерти

28.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 31.07.1907

Отец: Мокрушин Павел Аксенович

Мать: Мокрушина Парасковья Анфимовна

Рождение ребёнка
12.10.1938

Дочь: Нечаева Нелли Акинфовна

Мать ребёнка: Мокрушина Анастасия

Рождение ребёнка
23.02.1943

Сын: Мокрушин Георгий

Мать ребёнка: Мокрушина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неонилла

Мать ребёнка: Мокрушина Анастасия

Смерть
28.01.1985
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