Мокрушин Иакинф Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 31.07.1907
Дата смерти28.01.1985
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 31.07.1907
Рождение ребёнка
12.10.1938
Дочь: Нечаева Нелли Акинфовна
Мать ребёнка: Мокрушина Анастасия
Рождение ребёнка
23.02.1943
Сын: Мокрушин Георгий
Мать ребёнка: Мокрушина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неонилла
Мать ребёнка: Мокрушина Анастасия
Смерть
28.01.1985