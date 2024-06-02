Топольский Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова (Топольская) Александра Валерьевна
Мать ребёнка: Топольская Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Топольская Татьяна Владимировна