Мамистов Юрий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1954
Дата смерти29.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1954
Отец: Мамистов Борис Матвеевич
Мать: Мамистова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.12.2014