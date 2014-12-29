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Мамистов Юрий Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1954

Дата смерти

29.12.2014

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1954

Отец: Мамистов Борис Матвеевич

Мать: Мамистова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.12.2014
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