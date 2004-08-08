Иванов Генадий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Генадий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1946

Дата смерти

08.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1966

Дочь: Абрамовна Ирина Генадьевна

Мать ребёнка: Иванова Таисья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1972

Сын: Иванов Виталий Генадьевич

Мать ребёнка: Иванова Таисья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Таисья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Таисья Григорьевна

Смерть
08.08.2004
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