Иванов Генадий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1946
Дата смерти08.08.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.1966
Дочь: Абрамовна Ирина Генадьевна
Мать ребёнка: Иванова Таисья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1972
Сын: Иванов Виталий Генадьевич
Мать ребёнка: Иванова Таисья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.2004