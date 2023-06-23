Райкова Александра Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Семенова (Райкова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Райков Иван Игнатьевич
Корякино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1918
Сын: Райков Александр Иванович
Отец ребёнка: Райков Иван Игнатьевич
Митронино, Удомельский, Тверская область
Смерть
Неизвестно