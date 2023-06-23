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Райкова Александра Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райков Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Семенова (Райкова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Райков Иван Игнатьевич

Корякино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1918

Сын: Райков Александр Иванович

Отец ребёнка: Райков Иван Игнатьевич

Митронино, Удомельский, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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