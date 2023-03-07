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Якимичев Василий Андреевич

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Место рождения

Бордаково, Рождественская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бордаково, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1916

Дочь: Андреева Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Якимичева Екатерина Фёдоровна

Бордаково, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимичева Екатерина Фёдоровна

Бордаково, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Место жительства
Неизвестно
Бордаково, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно
Бордаково, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Бордаково, Рождественская волость, Нерехтский уезд
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