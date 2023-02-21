Варвара Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ксения Павлова
Отец ребёнка: Павел Родионов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Матрона Павлова
Отец ребёнка: Павел Родионов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Григорий Павлов
Отец ребёнка: Павел Родионов
Работа или профессия
Неизвестно