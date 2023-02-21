Варвара Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ксения Павлова

Отец ребёнка: Павел Родионов

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Матрона Павлова

Отец ребёнка: Павел Родионов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Григорий Павлов

Отец ребёнка: Павел Родионов

Работа или профессия
Неизвестно
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