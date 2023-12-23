Карпова Инна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1954
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1954
Отец: Андрей Израйлевич
Рождение ребёнка
21.02.1978
Сын: Карпов Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Карпов Владимир Юрьевич
УССР, город Днепропетровск
Рождение ребёнка
15.06.1984
Дочь: Пархоменко Елена Владимировна
Отец ребёнка: Карпов Владимир Юрьевич
УССР, город Днепропетровск
Бракосочетание
Неизвестно