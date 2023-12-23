Карпова Инна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Инна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1954

Отец: Андрей Израйлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1978

Сын: Карпов Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Карпов Владимир Юрьевич

УССР, город Днепропетровск
Рождение ребёнка
15.06.1984

Дочь: Пархоменко Елена Владимировна

Отец ребёнка: Карпов Владимир Юрьевич

УССР, город Днепропетровск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Владимир Юрьевич

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