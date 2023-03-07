Луцкий Яков Минич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцкий Яков Минич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.05.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1897

Отец: Луцкий Миней Васильевич

Мать: Луцкая Василиса Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
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