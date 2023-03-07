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Луцкий Яков Минич
Луцкий Яков Минич
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
01.05.1897
Пол
Мужской
Отец
Луцкий Миней Васильевич
1865 г.р.
Мать
Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1897
Отец:
Луцкий Миней Васильевич
Мать:
Луцкая Василиса Гавриловна
Бердянск
Место жительства
Неизвестно
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