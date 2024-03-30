Лоскутова (Подьякова) Алла Николаевна
Место рожденияс. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Вельск, Архангельская обл.