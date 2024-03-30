Лоскутова (Подьякова) Алла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Подьякова) Алла Николаевна

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Место рождения

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подъяков Николай Сергеевич

Мать: Подъякова Анна Александровна

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Иван Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
Вельск, Архангельская обл.
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