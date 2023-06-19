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Мавра Иоанновна (Ивановна)

Место рождения

Верховье 1-е, Гдовский район, Псковская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

22.09.1897

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
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Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Иоанн (Иван)

Мать: не указана

Верховье 1-е, Гдовский район, Псковская область
Бракосочетание
06.02.1872

Муж: Павел Семёнович

Поручители • Жениха: Тупицинской волости крестьяне Константин Иванович и Михаил Ильин (деревня Зачеренье). • Невесты: Тупицинской волости крестьяне Павел Стефанович (деревня Заклинье) и Николай Пар... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1874

Сын: Илья Павлович

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1876

Сын: Евфилий (Евфимий) Павлович

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1880

Дочь: Родиона Павловна

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1880

Сын: Павел Павлович

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1883

Сын: Константин Павлович

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.09.1897
От простуды.
Похороны
25.09.1897