Мавра Иоанновна (Ивановна)
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти22.09.1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Иоанн (Иван)
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1872
Муж: Павел Семёнович
Поручители • Жениха: Тупицинской волости крестьяне Константин Иванович и Михаил Ильин (деревня Зачеренье). • Невесты: Тупицинской волости крестьяне Павел Стефанович (деревня Заклинье) и Николай Пар... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1874
Сын: Илья Павлович
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Рождение ребёнка
12.01.1876
Сын: Евфилий (Евфимий) Павлович
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Рождение ребёнка
01.11.1880
Дочь: Родиона Павловна
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Рождение ребёнка
01.11.1880
Сын: Павел Павлович
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Рождение ребёнка
14.05.1883
Сын: Константин Павлович
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Смерть
22.09.1897
От простуды.
Похороны
25.09.1897