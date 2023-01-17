Костромин Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.04.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1956
Бракосочетание
07.06.1985
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Запись акта о регистрации брака № 14 от 07.06.1985г., составлена отделом ЗАГС г.Первоуральска Свердловской области. Брак расторгнут в 1999г.
Рождение ребёнка
13.12.1985
Дочь: Костромина Мария Павловна
Мать ребёнка: Костромина Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
13.12.1985
Дочь: Костромина Евгения Павловна
Мать ребёнка: Костромина Ирина Алексеевна