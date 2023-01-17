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Костромин Павел Григорьевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

02.04.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1956

Отец: Костромин Григорий Константинович

Мать: Костромина Мария Елисеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
07.06.1985

Жена: Костромина Ирина Алексеевна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Запись акта о регистрации брака № 14 от 07.06.1985г., составлена отделом ЗАГС г.Первоуральска Свердловской области. Брак расторгнут в 1999г.
Рождение ребёнка
13.12.1985

Дочь: Костромина Мария Павловна

Мать ребёнка: Костромина Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
13.12.1985

Дочь: Костромина Евгения Павловна

Мать ребёнка: Костромина Ирина Алексеевна

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