Мальгина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальгина Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Мальгин Геннадий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головачева Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Мальгин Геннадий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Мальгин Геннадий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Геннадий Константинович

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