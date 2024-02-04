Пастухова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Николай Александрович

Отец ребёнка: Тихомиров Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова Александра Александровна

Отец ребёнка: Тихомиров Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова Ираида Александровна

Отец ребёнка: Тихомиров Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Павел Александрович

Отец ребёнка: Тихомиров Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
26.01.1852 ст.

Сын: Тихомиров Иван Александрович

Отец ребёнка: Тихомиров Александр Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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