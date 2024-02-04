Пастухова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Николай Александрович
Отец ребёнка: Тихомиров Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихомирова Александра Александровна
Отец ребёнка: Тихомиров Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихомирова Ираида Александровна
Отец ребёнка: Тихомиров Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Павел Александрович
Отец ребёнка: Тихомиров Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
26.01.1852 ст.
Сын: Тихомиров Иван Александрович
Отец ребёнка: Тихомиров Александр Матвеевич
Смерть
Неизвестно