Ирина Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Мартыновна

Место рождения

г.Саратов

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Саратовская мещанка, проживавшая с отцом в д.Лукинской
Бракосочетание
27.01.1863

Муж: Панфил Васильевич

Рождение ребёнка
06.12.1864

Сын: Николай Панфилович

Отец ребёнка: Панфил Васильевич

Рождение ребёнка
25.07.1866

Сын: Василий Панфилович

Отец ребёнка: Панфил Васильевич

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