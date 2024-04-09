Ирина Мартыновна
Место рожденияг.Саратов
Дата рождения1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Саратовская мещанка, проживавшая с отцом в д.Лукинской
Бракосочетание
27.01.1863
Муж: Панфил Васильевич
Рождение ребёнка
06.12.1864
Сын: Николай Панфилович
Отец ребёнка: Панфил Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.1866
Сын: Василий Панфилович
Отец ребёнка: Панфил Васильевич