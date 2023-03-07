Колупаева Федосья Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева Федосья Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1676 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Колупаев Евтефей Васильев

Отец ребёнка: Колупаев Василий (Васка мл.) Аврамов

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Колупаев Василий (Васка мл.) Аврамов

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Колупаев Иван Васильев

Отец ребёнка: Колупаев Василий (Васка мл.) Аврамов

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Василий (Васка мл.) Аврамов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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