Егоров Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1939
Дата смерти20.01.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1963
Сын: Егоров Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Егорова Зинаида Васильевна
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1972
Дочь: Крюкова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Егорова Зинаида Васильевна
Смерть
20.01.2005