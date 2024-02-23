елена павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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елена павлова

Место рождения

деревня воротово кудеверской волости

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1909

Муж: иван герасимов

третий брак ивана герасимова
Рождение ребёнка
1910

Дочь: евдокия иванова

Отец ребёнка: иван герасимов

Рождение ребёнка
1911

Дочь: анна иванова

Отец ребёнка: иван герасимов

Смерть
Неизвестно

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