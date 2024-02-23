елена павлова
Место рождениядеревня воротово кудеверской волости
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1909
Муж: иван герасимов
третий брак ивана герасимова
Рождение ребёнка
1910
Дочь: евдокия иванова
Отец ребёнка: иван герасимов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: анна иванова
Отец ребёнка: иван герасимов
Смерть
Неизвестно