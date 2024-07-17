Кривошеев Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеев Александр Тимофеевич

Кривошеев Александр Тимофеевич

avatar

Место рождения

Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

08.10.1927

Дата смерти

10.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1927

Отец: Кривошеев Тимофей Стефанович

Мать: Кривошеева (Быкадорова) Анастасия (Стюра) Ивановна

Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
В свидетельстве о рождении дата рождения 30.11.1927 Но верная дата 08.10.1927, всегда в эту дату праздновали день рождения ЕГР ЗАГС № 151 от 07.12.1927
Место жительства
С 1949 по 10.11.1989
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
По адресу ул. Металлургов 16/1 кв 23 (3 подьезд, 2 этаж)
Бракосочетание
19.09.1951

Жена: Кривошеева (Словягина) Таисья Михайловна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
В свидетельстве указана Словягина Таисья Михайловна ЕГР ЗАГС № 1637 от 19.09.1951
Рождение ребёнка
07.03.1952

Сын: Кривошеев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кривошеева (Словягина) Таисья Михайловна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривошеева (Словягина) Таисья Михайловна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.10.1957

Сын: Кривошеев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кривошеева (Словягина) Таисья Михайловна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Запись акта о рождении № 2606 от 28.11.1957
Смерть
10.11.1989
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Поехал в х. Черни Ростовской обл. к матери после того как умер отец. Застудил там почки, было очень плохо, за ним приехал сын Сергей, отвез его в г. Магнитогорск, обратились к врачу, но врачи сказали,... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.