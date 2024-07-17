Кривошеев Александр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1927
Дата смерти10.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1927
В свидетельстве о рождении дата рождения 30.11.1927 Но верная дата 08.10.1927, всегда в эту дату праздновали день рождения ЕГР ЗАГС № 151 от 07.12.1927
Место жительства
С 1949 по 10.11.1989
По адресу ул. Металлургов 16/1 кв 23 (3 подьезд, 2 этаж)
Бракосочетание
19.09.1951
В свидетельстве указана Словягина Таисья Михайловна ЕГР ЗАГС № 1637 от 19.09.1951
Рождение ребёнка
07.03.1952
Сын: Кривошеев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кривошеева (Словягина) Таисья Михайловна
Рождение ребёнка
02.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кривошеева (Словягина) Таисья Михайловна
Рождение ребёнка
31.10.1957
Сын: Кривошеев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кривошеева (Словягина) Таисья Михайловна
Запись акта о рождении № 2606 от 28.11.1957
Смерть
10.11.1989
Поехал в х. Черни Ростовской обл. к матери после того как умер отец. Застудил там почки, было очень плохо, за ним приехал сын Сергей, отвез его в г. Магнитогорск, обратились к врачу, но врачи сказали,... Показать все