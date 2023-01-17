Шайтанов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайтанов Александр Михайлович

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Место рождения

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1819
Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1834 по 1879
Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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