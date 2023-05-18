Агриппина Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Хорохорин Кондратий Петрович
Отец ребёнка: Хорохорин Пётр Филатович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Хорохорин Пётр Филатович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Хорохорин Пётр Филатович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Хорохорин Кузьма Петрович
Отец ребёнка: Хорохорин Пётр Филатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816