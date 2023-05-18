Агриппина Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Хорохорин Кондратий Петрович

Отец ребёнка: Хорохорин Пётр Филатович

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Хорохорин Пётр Филатович

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Хорохорин Иван Петрович

Отец ребёнка: Хорохорин Пётр Филатович

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Хорохорин Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Хорохорин Пётр Филатович

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорохорин Пётр Филатович

Смерть
После 1816