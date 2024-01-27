Богданова Анна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Праковья Николаевна
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Николай Емельянович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Устинья Николаевна
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Николай Емельянович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Афимья Николаевна
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Николай Емельянович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Николай Емельянович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно