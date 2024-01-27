Богданова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова Анна

Богданова Анна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Праковья Николаевна

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Николай Емельянович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Устинья Николаевна

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Николай Емельянович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Богданов (bogdanoff) Елисей Николаевич

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Николай Емельянович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Афимья Николаевна

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Николай Емельянович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Богданов (bogdanoff) Савелий Николаевич

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Николай Емельянович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Николай Емельянович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close