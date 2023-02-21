Немнонов (Мемнонов) Никифор Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонов (Мемнонов) Никифор Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немнонов (девятов) Николай Акимов

Мать: Немнонова Пелагея Степанова

Рождение ребёнка
28.04.1867

Сын: Немнонов (мемнонов) Николай Никифоров

Мать ребёнка: Немнонова (мемнонова) Мария Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1876

Сын: Немнонов (мемнонов) Николай Никифоров

Мать ребёнка: Немнонова (мемнонова) Мария Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочкина Пелагея Никифорова

Мать ребёнка: Немнонова (мемнонова) Мария Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немнонова (мемнонова) Мария Васильева

Смерть
Неизвестно
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