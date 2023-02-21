Немнонов (Мемнонов) Никифор Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1867
Сын: Немнонов (мемнонов) Николай Никифоров
Мать ребёнка: Немнонова (мемнонова) Мария Васильева
Рождение ребёнка
04.05.1876
Сын: Немнонов (мемнонов) Николай Никифоров
Мать ребёнка: Немнонова (мемнонова) Мария Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина Пелагея Никифорова
Мать ребёнка: Немнонова (мемнонова) Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно