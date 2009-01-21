Половинкина (Кузякина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловинкина (Кузякина) Екатерина Николаевна

Половинкина (Кузякина) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1926

Дата смерти

21.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1926

Отец: Кузякин Николай

Мать: Кузякина Мария Захаровна

Рождение ребёнка
07.09.1956

Сын: Половинкин Иван Капитонович

Отец ребёнка: Половинкин Капитон

Рождение ребёнка
02.04.1958

Сын: Половинкин Николай Капитонович

Отец ребёнка: Половинкин Капитон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинкин Капитон

Смерть
21.01.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close