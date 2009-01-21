Половинкина (Кузякина) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1926
Дата смерти21.01.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1926
Отец: Кузякин Николай
Мать: Кузякина Мария Захаровна
Рождение ребёнка
07.09.1956
Сын: Половинкин Иван Капитонович
Отец ребёнка: Половинкин Капитон
Рождение ребёнка
02.04.1958
Сын: Половинкин Николай Капитонович
Отец ребёнка: Половинкин Капитон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Половинкин Капитон
Смерть
21.01.2009