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Бызов Алексей Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бызов Максим

Мать: Бызова Аксинья Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бызов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Бызова Нина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бызов Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Бызова Нина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бызов Альберт Алексеевич

Мать ребёнка: Бызова Нина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бызова Нина Семеновна

Смерть
Неизвестно

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