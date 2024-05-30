Бызов Алексей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бызов Максим
Мать: Бызова Аксинья Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бызова Нина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бызова Нина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бызова Нина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бызова Нина Семеновна
Смерть
Неизвестно