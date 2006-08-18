Александров Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1937

Дата смерти

18.08.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1937

Отец: Николай

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
09.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатилова Лидия

Рождение ребёнка
12.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатилова Лидия

Рождение ребёнка
07.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатилова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатилова Лидия

Смерть
18.08.2006
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