Александров Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1937
Дата смерти18.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1966
Рождение ребёнка
12.09.1967
Рождение ребёнка
07.04.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александрова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
18.08.2006