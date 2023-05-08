Добротина Матрона Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добротина Матрона Ильинична

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1763 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Добротин Иван Епифанович

Плоское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Добротин Иван Епифанович

Плоское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Добротин Иван Епифанович

Плоское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добротин Иван Епифанович

Смерть
Неизвестно