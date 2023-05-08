Добротина Матрона Ильинична
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Добротин Иван Епифанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Добротин Иван Епифанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Добротин Иван Епифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно