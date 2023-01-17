Ермилова (Хлебникова) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмилова (Хлебникова) Ульяна Ивановна

Ермилова (Хлебникова) Ульяна Ивановна

avatar

Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: Хлебников Иван Андреевич

Мать: Хлебникова Екатерина Маркеловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
06.02.1842 ст.

Муж: Ермилов Михаил Степанович

Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.04.1843 ст.

Сын: Ермилов Пуд Михайлович

Отец ребёнка: Ермилов Михаил Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Ермилов Никита Михайлович

Отец ребёнка: Ермилов Михаил Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.04.1848 ст.

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Ермилов Михаил Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Ермилов Михаил Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Ермилов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Ермилов Михаил Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close