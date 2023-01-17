Ермилова (Хлебникова) Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.
Бракосочетание
06.02.1842 ст.
Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.04.1843 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Ермилов Никита Михайлович
Отец ребёнка: Ермилов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
25.04.1848 ст.
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Ермилов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Ермилов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Ермилов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Ермилов Михаил Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно