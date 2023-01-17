Потяркина Анна
Место рождения
Дата рождения10.04.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.2001
Дочь: Потяркина Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Потяркин Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
20.08.2011
Дочь: Потяркина Виктория Евгеньевна
Отец ребёнка: Потяркин Евгений Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно