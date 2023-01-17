Потяркина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина Анна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

10.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.06.2001

Дочь: Потяркина Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Потяркин Евгений Владимирович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.08.2011

Дочь: Потяркина Виктория Евгеньевна

Отец ребёнка: Потяркин Евгений Владимирович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Евгений Владимирович

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