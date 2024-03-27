Фахринися Муси Исмали Улынын Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахринися Муси Исмали Улынын Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

03.03.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Бибимавтуха Халилулла Кызы

Отец ребёнка: Халилулла Габделхаликов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1857

Сын: Мутыгул

Отец ребёнка: Халилулла Габделхаликов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Субур Хайрулла Халиуллин

Отец ребёнка: Халилулла Габделхаликов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Махруй Халилулла Кызы

Отец ребёнка: Халилулла Габделхаликов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
03.03.1888
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
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