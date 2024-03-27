Фахринися Муси Исмали Улынын Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти03.03.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Бибимавтуха Халилулла Кызы
Отец ребёнка: Халилулла Габделхаликов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1857
Сын: Мутыгул
Отец ребёнка: Халилулла Габделхаликов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Халилулла Габделхаликов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Махруй Халилулла Кызы
Отец ребёнка: Халилулла Габделхаликов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
03.03.1888
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии