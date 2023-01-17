Оглоблина Прасковья Степановна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Оглоблин Илья Тарасович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Февронья Ильинична
Отец ребёнка: Оглоблин Илья Тарасович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Оглоблин Илья Тарасович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Оглоблин Петр Ильич
Отец ребёнка: Оглоблин Илья Тарасович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Оглоблин Илья Тарасович
Смерть
Неизвестно