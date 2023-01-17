Оглоблина Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Прасковья Степановна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Оглоблин Степан Ильич

Отец ребёнка: Оглоблин Илья Тарасович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Февронья Ильинична

Отец ребёнка: Оглоблин Илья Тарасович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Оглоблин Илья Тарасович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Оглоблин Петр Ильич

Отец ребёнка: Оглоблин Илья Тарасович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Оглоблин Прокофий Ильич

Отец ребёнка: Оглоблин Илья Тарасович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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