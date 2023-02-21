Ковалёва Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1972
Отец: Сухов Виктор Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1992
Дочь: Косарева Александра Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.01.2007
Дочь: Косарева Анна Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно