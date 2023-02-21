Ковалёва Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва Ирина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1972

Пол

Женский

Отец

1944 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1972

Отец: Сухов Виктор Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.1992

Дочь: Косарева Александра Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.01.2007

Дочь: Косарева Анна Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косарев Максим Сергеевич

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