Шелеметева (Шелеметева) Мария Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шелеметев Аким (Иоаким) Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1906
Отец ребёнка: Шелеметев Ефим Петрович
Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелеметева Зоя Ефимовна
Отец ребёнка: Шелеметев Ефим Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелеметев Трофим Ефимович
Отец ребёнка: Шелеметев Ефим Петрович
Место жительства
Неизвестно
Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Смерть
Неизвестно