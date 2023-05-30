Шелеметева (Шелеметева) Мария Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелеметева (Шелеметева) Мария Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шелеметев Аким (Иоаким) Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1906

Сын: Шелеметев Павел Ефимович

Отец ребёнка: Шелеметев Ефим Петрович

Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелеметева Зоя Ефимовна

Отец ребёнка: Шелеметев Ефим Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелеметев Трофим Ефимович

Отец ребёнка: Шелеметев Ефим Петрович

Место жительства
Неизвестно
Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Смерть
Неизвестно