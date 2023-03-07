Лубнин Назар (Назароко) Иванов
Место рожденияпогост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Лубнин Иван Калистратов
Мать: не указана
погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1688
Сын: Лубнин Семен Назаров
Мать ребёнка: Лубнина Евдокия Иванова
погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: Лубнина Евдокия Иванова
погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Марфа Назарова
Мать ребёнка: Лубнина Евдокия Иванова
погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лубнина Евдокия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710