Лубнин Назар (Назароко) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛубнин Назар (Назароко) Иванов

Лубнин Назар (Назароко) Иванов

avatar

Место рождения

погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Лубнин Иван Калистратов

Мать: не указана

погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1688

Сын: Лубнин Семен Назаров

Мать ребёнка: Лубнина Евдокия Иванова

погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Лубнин Григорий Назаров

Мать ребёнка: Лубнина Евдокия Иванова

погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Марфа Назарова

Мать ребёнка: Лубнина Евдокия Иванова

погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубнина Евдокия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close